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Хавбек «Шерифа»: «Де Дзерби как второй Гвардиола»

Итальянца часто сравнивают с именитым испанцем
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:46
Хавбек «Шерифа»: «Де Дзерби как второй Гвардиола»
фото - FC Sheriff

Полузащитник «Шерифа» Бобан Николов прокомментировал для пресс-службы UEFA ничью с «Шахтером» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов:

«Я счастлив результату этой игры для моей команды. Неважно, кто забил. Мы забили, потому что хорошо играли. Во втором тайме мы играли на их половине 20 или 25 минут. Мы шли вперед и не боялись «Шахтер», где есть некоторые отличные игроки и отличный тренер Де Дзерби, который как второй Гвардиола.

У них очень техничные игроки, но мы сражались до конца. Это важно, что команда добыла такой результат. Мы завершили Лигу чемпионов там, где хотели. В этой кампании мы оставили большое впечатление. Мы сделали сенсацию в матче с «Реалом». Хотели показать, что третье место в группе не было случайностью».

Николов сравнял счет на последних секундах встречи, оставив «Шахтер» без побед в этой кампании Лиги чемпионов.

Тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб заявил, что его команда играла в антифутбол.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Шериф Роберто Де Дзерби

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