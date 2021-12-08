Хавбек «Шерифа»: «Де Дзерби как второй Гвардиола»

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Полузащитник «Шерифа» Бобан Николов прокомментировал для пресс-службы UEFA ничью с «Шахтером» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов:

У них очень техничные игроки, но мы сражались до конца. Это важно, что команда добыла такой результат. Мы завершили Лигу чемпионов там, где хотели. В этой кампании мы оставили большое впечатление. Мы сделали сенсацию в матче с «Реалом». Хотели показать, что третье место в группе не было случайностью».