Хавбек «Шерифа»: «Жерсон разбрасывал доллары в ночном клубе Молдовы, а люди собирали»
Полузащитник молдавского «Шерифа» Андрей Близниченко рассказал о своем бывшем одноклубнике и «динамовце» Жерсоне Родригеше:
«Застал еще его, когда перешел в «Шериф», но у него была травма. Он недельку побегал со мной по кругу, а еще через неделю-две ушел из команды.
Мне рассказывали о нем. Был такой горбыль, что он здесь в ночном клубе брал по доллару и разбрасывал по танцполу. Люди собирали. Такое слышал. Не знаю, правда или нет, но рассказывали, что такое было. Все говорили, что он любил и отдохнуть, и потренироваться, и поиграть. Но отдыхать любил очень часто. Не каждый день, но и не раз в неделю. Любил хорошо отдохнуть несколько раз в неделю.
Не знаю, правда или нет, но говорили, что это было 100%. Рассказывали, что он выходил из дому, брал такси, ехал на базу, машина останавливалась, он говорил таксисту, чтобы счетчик капал, а сам шел на тренировку. Тренировался, мылся, садился в это же такси и ехал домой. И потом просто давал таксисту 100 долларов и говорил до свидания, спасибо. Конечно, таксисты были довольны. Если здесь таксисту дать 100 долларов, он сознание потеряет.
У Жерсона деньги играют не главную роль в жизни. Он очень хороший, добрый, отзывчивый и приятный человек».
Этим летом вингер ушел из «Динамо» в «Труа» на правах аренды. Но как сообщают СМИ, тренер киевлян Мирча Луческу против возвращения люксембуржца в команду.
Напомним, ранее директор «Шерифа» рассказал, как нашел игрока во второй голландской лиге.
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