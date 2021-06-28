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Хавбек Швеции: «Бежать из Крыма меня заставили россияне»

Свенссон выступал за «Таврию» до 2014 года
Футбол Сборная Украины
18:30
Хавбек Швеции: «Бежать из Крыма меня заставили россияне»
Густав Свенссон / Фото - ТАСС

Полузащитник сборной Швеции Густав Свенссон в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины вспомнил, как ему пришлось покинуть «Таврию» в 2014 году. Там хавбек выступал с 2012 года. Слова футболиста приводит Goteborgs-Posten.

Вспоминаю тот последний вечер в Крыму. У нас был ужин с друзьями. В ресторане звучала украинская музыка, а в доме напротив уже занял позицию снайпер. Когда закрыли аэропорт, клуб помог с автобусом. Во время поездки нас остановили пророссийские боевики и долго проверяли документы. При этом они направляли в лицо автомат. Хорошо, что все хорошо закончилось.

Поэтому бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и ​​моем бывшем клубе.

Сборная Украины – это команда очень высокого уровня. Не всегда у нее все выходит, но украинцы пытаются контролировать мяч и показывать командную игру. В этом наши команды похожи. У нас тоже есть план на игру, который мы будем выполнять. Сборную же Украины мы очень уважаем.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 29 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
Сергей Стаднюк
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Теги

Швеция – Украина сборная Швеции (футбол)

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