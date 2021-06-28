Хавбек Швеции: «Бежать из Крыма меня заставили россияне»

Густав Свенссон / Фото - ТАСС

Полузащитник сборной Швеции Густав Свенссон в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины вспомнил, как ему пришлось покинуть «Таврию» в 2014 году. Там хавбек выступал с 2012 года. Слова футболиста приводит Goteborgs-Posten.

Поэтому бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинском народе, футболистах и ​​моем бывшем клубе.

Сборная Украины – это команда очень высокого уровня. Не всегда у нее все выходит, но украинцы пытаются контролировать мяч и показывать командную игру. В этом наши команды похожи. У нас тоже есть план на игру, который мы будем выполнять. Сборную же Украины мы очень уважаем.