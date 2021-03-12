Хавбек «Вильярреала»: «Мы выполнили только половину дела в матче с «Динамо»

Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу высказался о победе своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо» (2:0). Слова француза передает официальный сайт UEFA.

Мы не должны думать, что уже в четвертьфинале. Если расслабимся, команда может быть наказана за это.