Забарный: «Не сказал бы, что поражение от «Вильярреала» – катастрофа»
Хавбек «Вильярреала»: «Мы выполнили только половину дела в матче с «Динамо»
Капу не считает, что в противостоянии между командами уже все решено
Этьен Капу / Фото - UEFA
Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу высказался о победе своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо» (2:0). Слова француза передает официальный сайт UEFA.
Мы провели отличный матч, но это лишь половина дела. Через неделю они приедут к нам очень мотивированными.
Мы не должны думать, что уже в четвертьфинале. Если расслабимся, команда может быть наказана за это.
Ранее мыслями после первой игры с «Динамо» поделился главный трене «желтой субмарины» Унаи Эмери.
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