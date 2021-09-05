23-летний хавбек «Ювентуса» может оказаться в «Астон Вилле»
Хавбек «Ювентуса» нелегально трудоустроил 11 иммигрантов
Игрока оштрафовали на 40 тысяч евро
5 сентября 19:18
Федерико Бернардески / фото - Football Italia
Атакующий полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески был признан виновным в нелегальном трудоустройстве 11 нелегальных рабочих, сообщает QuotidianoNet.
Игроку принадлежит пляж в Марина-ди-Карраре, где были обнаружены 11 нелегальных рабочих, которые трудились официантами, барменами и поварами. Из 15 сотрудников заведения только у четвертых были необходимые документы.
Футболист был оштрафован на 40 тысяч евро, а пляж закрыли до тех пор, пока работающим иностранцам не оформят нужные бумаги.
В минувшем сезоне итальянец выпал из состава «Ювентуса», проведя на поле лишь полторы тысячи минут, где он отметился тремя голевыми передачами.
Напомним, умер 17-летний игрок «Ювентуса».
Комментарии 0