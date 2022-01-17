Хавбек «Зари»: «Будем стараться и биться за места, которые хотим достичь»

Дмитрий Хомченовский / Фото - ФК Заря

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский рассказал в эфире Футбол NEWS о работе команды на сборах и целях на вторую часть сезона.

Думаю, неделя или даже две. Дальше будет легче. За это время мы все будем наигрывать – и физика, и тренажерный зал – все подряд будет.

Нам каждый год нелегко. Поэтому будем стараться и биться за места, которые хотим достичь.