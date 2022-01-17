«Заря» объявила о трансфере 19-летнего игрока «Черноморца»
Хавбек «Зари»: «Будем стараться и биться за места, которые хотим достичь»
Хомченовский – о работе на сборах и планах на вторую часть сезона
Дмитрий Хомченовский / Фото - ФК Заря
Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский рассказал в эфире Футбол NEWS о работе команды на сборах и целях на вторую часть сезона.
Втягивающие тренировки у нас были с 10 по 15 января. Поэтому с завтрашнего дня уже будет тяжелая работа. Нужно будет потерпеть.
Думаю, неделя или даже две. Дальше будет легче. За это время мы все будем наигрывать – и физика, и тренажерный зал – все подряд будет.
Нам каждый год нелегко. Поэтому будем стараться и биться за места, которые хотим достичь.
Ранее «Заря» объявила о трансфере 19-летнего игрока «Черноморца».