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Хавбек «Зари»: «Игроки «Ромы» сказали, что им понравилась наша игра. Моуриньо сделал пару комплиментов»

Римляне дважды справились с луганчанами в группе ЛК
Футбол Лига конференций UEFA
14:11
Хавбек «Зари»: «Игроки «Ромы» сказали, что им понравилась наша игра. Моуриньо сделал пару комплиментов»
Егор Назарина / фото - FootBoom

Полузащитник «Зари» Егор Назарина оценил выступление команды на групповом этапе Лиги конференций.

Егор, «Заря» завершила выступления в еврокубках ничьей с «Буде-Глимтом». Счет поединка 1:1 закономерен?

«Как сказал наш главный тренер Анатольич, есть разница, когда ты играешь вничью после того как пропустил, и после того, как ты выигрывал и упустил победу. Поэтому небольшой неприятный осадок от итогов этого матча все же остался.

К сожалению, во втором тайме мы пропустили от норвежцев гол и сыграли вничью. Надеюсь, эта игра нам поможет в плане опыта на будущее, мы сделаем свои выводы».

Твой штрафной признали лучшим в заключительном туре Лиги rонференций UEFA.

«Видел. С одной стороны, конечно, приятно. Но обидно, что он не принес нам такого положительного результата, как нам хотелось. В последнем матче в еврокубках мы хотели победить. Да и в целом у нас была задача выйти из группы в евровесну. Но мы ее не выполнили. Поэтому доля разочарования тоже есть».

«Заря» не вышла из группы, но какие в целом остались впечатления от еврокубков?

«В таких матчах всегда интересно принимать участие. Это был мой второй еврокубковый сезон. В любом случае это был неоценимый опыт. Играли с «Лестером», АЕКом, «Ромой». Это всегда интересный опыт».

В этой группе матчи против кого больше запомнились – норвежцев или «Ромы»?

«Против итальянцев. Норвежцы были сильны командными построениями, каждый знал свои действия на поле, а у итальянцев собраны футболисты с высоким индивидуальным мастерством. Думаю, против «Ромы» нам было сложнее. Но она играет, и дает играть сопернику».

Какие можно найти причины, что не вышли из группы? Недооценили соперников?

«Я не считаю, что у нас была недооценка норвежцев или болгарского ЦСКА. Мы уже после жеребьевки знали, что все матчи будут сложными, но ставили задачу выйти из группы».

Какой матч больше всего понравился?

«Наша домашняя игра против «Ромы». Была поддержка болельщиков, обе команды не закрывались. После матча футболисты «Ромы» говорили, что им понравилась наша команда за смелый футбол. Жозе Моуриньо тоже сделал пару комплиментов. Также хорошие матчи были с ЦСКА, в которых мы добились побед».

Моуриньо позже поблагодарил луганчан за то, что они помогли «Роме» выйти в 1/8 турнира.

Видео шедеврального гола Назарины, который признали лучшим в 6-м туре ЛК.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Заря Рома (Рим) Егор Назарина

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