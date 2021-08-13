«Заря» сыграет с вице-чемпионом Австрии в квалификации Лиги Европы. Что из себя представляет «Рапид»
Хавбек «Зари»: «Минай», «Динамо», «Александрия» – к каждому готовимся одинаково»
Назарина поделился ожиданиями от матча с закарпатцами
Егор Назарина / Фото - ФК Заря
Полузащитник «Зари» Егор Назарина рассказал в эфире Футбол NEWS о подготовке к матчу четвертого тура украинской Премьер-лиги против «Миная».
«Минай», «Динамо», «Александрия» – мы к каждому матчу готовимся одинаково. Настроение позитивное.
Мы готовимся к этой игре. Мотивированы, настроены максимально, хочется победить дома и добыть три очка.
Ранее определился соперник «Зари» в квалификации Лиги Европы.
Комментарии 0