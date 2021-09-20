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Хавбек «Зари»: «Нам нравится тренировочный процесс, играем за Скрипника»

Кабаев отметил, что доволен происходящим в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
15:57
Хавбек «Зари»: «Нам нравится тренировочный процесс, играем за Скрипника»
Владислав Кабаев / Фото - ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев высказался в эфире «ПРОФУТБОЛ Digital» по поводу победы в матче восьмого тура УПЛ против «Черноморца» (3:0). Также хавбек прокомментировал разговор с президентом и последние результаты команды.

Приятные эмоции, мы долго ждали этого. Последнее время много критики выливалось, и мы сами понимали, что она была где-то оправданной. Это футбол. Мы довольны этой победе, она нам нужна была, как воздух.

Понимали, что нужно было забить быстрый гол, там много молодых игроков. Всегда есть задача – забить быстрый гол. Сегодня это сработало.

Я давно не забивал, хотелось забить, мне этого не хватало. Не скажу, что суперэмоции, хочется чаще забивать. Это команда меня воспитала, не хотел радоваться — пусть меня поймут, это моя работа.

Поражение в «Буде-Глимту»? Повезло, что в четверг сыграли, а уже сегодня этот матч – думаю, критики будет меньше. Мы все это читаем. Понимаем, что все хотят видеть «Зарю» на том уровне, что в прошлом сезоне, когда она выигрывала и выигрывала.

Разговор с президентом? Да, он позвонил. Это не секрет, думаю. Он поддержал команду, не пихал ничего. Была поддержка, чтобы мы играли за свою фамилию за эмблему на груди. Все у нас нормально. Этот разговор вселил уверенность.

У нас каждый играет за тренера. Нам нравятся тренировки, процесс и как мы играем. Критика в адрес тренера – это то же, что и в адрес игроков. Тренера в обиду не дадим – 100%.

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник был признан лучшим специалистом восьмого тура УПЛ.

Сергей Стаднюк
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Заря Черноморец Владислав Кабаев

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