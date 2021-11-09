Хавбек «Зари»: «Наши победы над ЦСКА были очень тяжелыми»

Дмитрий Хомченовский / Фото: Twitter

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский высказался о победах команды над софийским ЦСКА в Лиге конференций.

Для нас в Европе каждый матч особенный. В любом из них мы всегда хотим добиться максимального результата, ни о чем другом и не думая! Мы хорошо знаем и понимаем, чего стоят эти победы»