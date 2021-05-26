Три игрока номинированы на звание лучшего футболиста «Зари» по итогам сезона
Хавбек «Зари» не продлит контракт с клубом
Игрок покинет луганчан в нынешнее межсезонье
Максим Казаков / Фото - Zaryalg.com
Полузащитник Максим Казаков покинет «Зарю». Об этом сообщает Zaryalg.com.
По информации источника, луганский клуб принял решение не предлагать 25-летнему игроку новый контракт. Хавбек уйдет в качестве свободного агента.
Футболист пришел в «Зарю» летом 2018 года. Однако за это время провел лишь семь матчей в УПЛ и один – в Кубке Украины. Действующее соглашение истекает в нынешнее межсезонье.
Сообщалось, что полузащитник «Зари» Владлен Юрченко ищет команду за рубежом.
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