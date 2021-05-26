Хавбек «Зари» не продлит контракт с клубом

Игрок покинет луганчан в нынешнее межсезонье

Максим Казаков / Фото - Zaryalg.com

Полузащитник Максим Казаков покинет «Зарю». Об этом сообщает Zaryalg.com.

По информации источника, луганский клуб принял решение не предлагать 25-летнему игроку новый контракт. Хавбек уйдет в качестве свободного агента.

Футболист пришел в «Зарю» летом 2018 года. Однако за это время провел лишь семь матчей в УПЛ и один – в Кубке Украины. Действующее соглашение истекает в нынешнее межсезонье.

Сообщалось, что полузащитник «Зари» Владлен Юрченко ищет команду за рубежом.