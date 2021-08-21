Хавбек «Зари» рассказал, что держит игроков в луганском клубе

Владислав Кабаев / Фото - Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев в интервью Football Hub признался, что игроки, не ушедшие за лучшими контрактами, остаются в клубе ради Лиги Европы и главного тренера Виктора Скрипника.

Глупо говорить, куда тот же Джоэль пошел в Польшу, он там сейчас меньше играет. Человеку предложили, он хочет расти. Я с ним общался. Он всем доволен. Инфраструктурой, например.

Кого-то осуждать глупо будет. Ребята пошли на более выгодные условия, чем здесь. Здесь многих держит Лига Европы, потому что можно засветиться, и тренер. Потому что со Скрипником мы прогрессируем.

Не хочу обсуждать Иванисеню. Кто-то был пошел, кто-то нет. Я так же с ним общаюсь и поддерживаю. Он так решил, это его будущее. За это его осуждать не стоит.