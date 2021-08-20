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Хавбек «Зари»: «Вся команда горит тем, чтобы услышать в Запорожье гимн Лиги чемпионов»

Ранее луганчане разгромно уступили «Рапиду» в квалификации ЛЕ
Футбол Украинская Премьер-лига
16:22
Хавбек «Зари»: «Вся команда горит тем, чтобы услышать в Запорожье гимн Лиги чемпионов»
Владислав Кабаев / Фото - ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев в эфире YouTube-канала «FootballHub» оценил выступления команды за последние два сезона. Также атакующий хавбек назвал дальнейшие задачи.

Появилась стабильность в том плане, что второй год подряд мы занимаем третье место. Причем в этом году досрочно, две игры, по-моему, оставалось, а мы уже гарантировали себе третью строчку.

Внутри коллектива есть свои задачи, как можно выше забраться. Мы ставили себе цель – минимум третье место и финал Кубка Украины. Мы этого добились.

Каждому спортсмену хочется еще больше прогрессировать, попасть, дай Бог, в групповой этап Лиги Европы. Снова задачей-минимум будет 3 место, но будем стараться занять и второе, потому что я уверен – вся команда горит этим. Услышать в Запорожье тот же гимн Лиги чемпионов, который только по телевизору слышал.

Я не скажу, что мы плохо отыграли прошлый сезон. Твердая восьмерка. Есть, куда расти.

Напомним, в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Заря» крупно уступила «Рапиду» (0:3).

Сергей Стаднюк
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Теги

Заря Владислав Кабаев

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