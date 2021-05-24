«Заря» заинтересована в защитнике из Испании
Хавбек «Зари» ищет команду за рубежом
Украинец не стал продлевать контракт
Владлен Юрченко / фото - ФК "Заря"
Полузащитник «Зари» Владлен Юрченко находится в поисках новой команды.
27-летний футболист не стал продлевать контракт. Журналист Игорь Цыганык сообщил, что украинец подыскивает новый клуб за рубежом.
В этом сезоне Юрченко отличился 8-ю голами и 6-ю ассистами в 33 матчах.
С 2014 по 2019 годы Владлен выступал за немецкий «Байер 04» и норвежский «Вайле».
Именно гол Юрченко гарантировал луганчанам бронзовые медали в чемпионате.
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