Цыганков занимается в общей группе сборной Украины
Хавбеку сборной Польши показана первая красная карточка на Евро-2020
Решение о дебютном удалении на турнире принял Овидиу Хацеган
Гжегош Крыховяк / Фото - UEFA
Сборная Польши в первом туре группового этапа Евро-2020 уступила Словакии (1:2). Вторую желтую карточку получил Гжегош Крыховяк.
Таким образом, арбитр матча Овидиу Хацеган принял историческое решение. Полузащитник «Кадры» стал первым удаленным игроком на турнире.
На тот момент счет был равным. Однако в большинстве словаки вновь вышли вперед силами Милана Шкриньяра.
Отметим, что сегодня, 14 июня, был забит мяч с самой длинной дистанции в истории Евро.
Комментарии 0