Хаверц: «Люди ждали, что я стану новым Роналду»

Завышенные ожидания всегда преследуют молодых игроков

Кай Хавертц / фото - Pinterest

Полузащитник «Челси» и сборной Германии Кай Хавертц рассказал Süddeutsche Zeitung о давлении, с которым столкнулся в Англии:

«Люди ждали, что я стану новым Криштиану Роналду, но это не происходит так быстро. Все было очень новым, и вначале я действительно не показывал свой лучший футбол. В «Челси» я попал под давление совершенно иного уровня. Такого не было в «Байере».

Вчера в составе сборной Германии Хавертц уступил сборной Франции с минимальным счетом. Теперь у немцев затруднительное положение в группе: им нужно обязательно выигрывать Венгрию и пытаться зацепить очки в матче с португальцами.

Напомним, защитник немцев Антонио Рюдигер укусил француского хавбека Поля Погба.