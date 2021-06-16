Погба признан лучшим игроком матча Франция – Германия
Хаверц: «Люди ждали, что я стану новым Роналду»
Завышенные ожидания всегда преследуют молодых игроков
Кай Хавертц / фото - Pinterest
Полузащитник «Челси» и сборной Германии Кай Хавертц рассказал Süddeutsche Zeitung о давлении, с которым столкнулся в Англии:
«Люди ждали, что я стану новым Криштиану Роналду, но это не происходит так быстро. Все было очень новым, и вначале я действительно не показывал свой лучший футбол.
В «Челси» я попал под давление совершенно иного уровня. Такого не было в «Байере».
Вчера в составе сборной Германии Хавертц уступил сборной Франции с минимальным счетом. Теперь у немцев затруднительное положение в группе: им нужно обязательно выигрывать Венгрию и пытаться зацепить очки в матче с португальцами.
Напомним, защитник немцев Антонио Рюдигер укусил француского хавбека Поля Погба.
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