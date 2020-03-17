Тухель: «Из всех европейских команд «Атлетико» труднее всего обыграть»
Хавертц, Зиеш и Вернер сыграют в атаке «Челси» во встрече с «Атлетико»
«Матрасники» попытаются отыграться в двухматчевом противостоянии с «синими»
17 марта 21:20
Фото - UEFA
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» на своем поле примет «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
Главный тренер «синих» Томас Тухель и наставник «матрасников» Диего Симеоне определились с составами на этот матч.
Игру лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Челси» – «Атлетико» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.