Хави: «Барса» потеряла два жизненно важных очка в матче с «Гранадой»

Тренер каталонцев подвел итоги 20-го тура Ла Лиги

Хави / фото - Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Хави в интервью порталу Marca подвел итоги матча 20-го тура Ла Лиги, в котором его подопечные в меньшинстве не удержали победу над «Гранадой» (1:1).

«Мы должны знать, как защищаться, владея мячом, а также быть более терпеливыми. Сегодня из-за индивидуальных ошибок мы часто теряли мяч. Надо относиться к этому более самокритично. Это были наши ошибки. Мы потеряли два жизненно важных очка. Я очень доволен тем, что забил Люк де Йонг, но рассержен из-за потери очков».

Напомним, наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем полуфинале Суперкубка Испании, в котором «сливочные» сыграют против «Барселоны».