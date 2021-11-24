Хави: «Барса» сможет победить «Баварию в Мюнхене, если будет играть так, как играла с «Бенфикой»

Хави / фото - Getty Images

Новый главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча каталонцев в Лиге чемпионов против «Бенфики» (0:0), а также высказался о предстоящем выездном поединке против «Баварии». Цитирует специалиста пресс-служба «сине-гранатовых».

Увидев то, что может команда в матче против «Бенфики», я понял – мы можем поехать в Мюнхен и победить. Положительная новость заключается в том, что мы все еще зависим от самих себя».