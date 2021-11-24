Хави: «Барселона» выглядела мощно. Не хватило только гола»
Хави: «Барса» сможет победить «Баварию в Мюнхене, если будет играть так, как играла с «Бенфикой»
Новый тренер каталонцев – о предстоящем матче ЛЧ
24 ноября 15:51
Хави / фото - Getty Images
Новый главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча каталонцев в Лиге чемпионов против «Бенфики» (0:0), а также высказался о предстоящем выездном поединке против «Баварии». Цитирует специалиста пресс-служба «сине-гранатовых».
«Что вселяет в меня наибольший оптимизм, так это то, что команда играет таким образом, как она сыграла с «Бенфикой». Играя так, мы можем конкурировать с кем угодно.
Увидев то, что может команда в матче против «Бенфики», я понял – мы можем поехать в Мюнхен и победить. Положительная новость заключается в том, что мы все еще зависим от самих себя».
Напомним, Хави подтянет в «Барселону» своего экс-подопечного из «Аль-Садда».