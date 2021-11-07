Хави: «Барселона» должна бороться за все»

Каталонская команда снова потеряла очки

Хави / Фото: Marca

Новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави назвал свои цели в команде. Его слова приводит Marca.

«Нам придется сразу же много работать, потому что мы должны бороться за все. Это в ДНК клуба. Я хочу, чтобы команда хорошо играла, была успешной и добивалась хороших результатов. При этом я знаю, что прибываю не в лучший момент в истории клуба. Работа в «Барсе» – сбывшаяся мечта. Я очень рад вернуться. Постараемся побеждать, играть и бороться за все. Очевидно, что цель – хорошо играть. Мне нравится владеть мячом и атаковать»

В последнем туре Примеры «Барселона» снова потеряла очки – на этот раз в матче с «Сельтой» (3:3). В турнирной таблице чемпионата Испании у «Барселоны» 9 место и 17 очков. У лидирующего «Реала» – 27 очков.