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Хави: «Барселона» должна бороться за все»

Каталонская команда снова потеряла очки
Футбол Примерa (Испания)
10:52
Хави: «Барселона» должна бороться за все»
Хави / Фото: Marca

Новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави назвал свои цели в команде. Его слова приводит Marca.

«Нам придется сразу же много работать, потому что мы должны бороться за все. Это в ДНК клуба. Я хочу, чтобы команда хорошо играла, была успешной и добивалась хороших результатов. При этом я знаю, что прибываю не в лучший момент в истории клуба.

Работа в «Барсе» – сбывшаяся мечта. Я очень рад вернуться. Постараемся побеждать, играть и бороться за все. Очевидно, что цель – хорошо играть. Мне нравится владеть мячом и атаковать»


В последнем туре Примеры «Барселона» снова потеряла очки – на этот раз в матче с «Сельтой» (3:3). В турнирной таблице чемпионата Испании у «Барселоны» 9 место и 17 очков. У лидирующего «Реала» – 27 очков.

Петр Приходько
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Барселона (футбол) Хави

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