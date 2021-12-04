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Хави: «Барселона» пропустила тогда, когда играла лучше всего»

Каталонская команда впервые уступила при новом тренере
Футбол Примерa (Испания)
4 декабря 22:54
Хави: «Барселона» пропустила тогда, когда играла лучше всего»
Хави / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении от «Бетиса»(0:1) в 16-м туре чемпионата Испании. Слова специалиста приводит Marca.

«Думаю, мы пропустили тогда, когда играли лучше всего. Нам нужно прерывать контратаки соперника. Иногда надо больше думать о тактике. Мы знали, как «Бетис» умеет контратаковать.

Мы очень хорошо действовали 20-25 минут. Очень жаль, я считаю, что, учитывая нашу игру, поражение – слишком жестокий исход. Проигрывать таким образом больно, особенно дома. Но это футбол.

В матче с «Вильярреалом» мы мучились, но сумели одержать победу, сегодня было наоборот. Мы должны играть так, как во втором тайме, но более умно, лучше действуя при контратаках соперника.

Команда не заслужила проиграть сегодня, и меня это беспокоит. Надо продолжать работать и настраивать нашу игру.

Нельзя пропускать такие голы. Времени отыграться было мало, но жаль, что мы не набрали хоть очко. Во втором тайме мы могли даже выиграть»


В турнирной таблице Примеры «Барселона» осталась на 7-м месте, имея в активе 23 очка. «Бетис» уже третий, набрав 30 баллов.

Петр Приходько
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Барселона (футбол) Хави Бетис

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