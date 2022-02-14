«Барселона» спасла очко в матче с «Эспаньолом» на 96-й минуте
Хави: «Барселона» спасла ничью на последних секундах, но это была победная для нас игра»
«Сине-гранатовые» не смогли одолеть «Эспаньол»
14 февраля 08:57
Хави / Фото: Marca
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей с «Эспаньолом» (2:2) в последнем туре чемпионата Испании. Специалиста цитирует Marca.
«Я думаю, мы могли побеждать в этом матче. У нас была возможность повести 2:0, даже при счете 1:1 мы могли забить, а второй пропущенный мяч стал следствием нашей ошибки.
Да, когда забиваешь на последних секундах, есть ощущение, что ты завоевал очко. Но если все хорошо проанализировать, то это была победная игра.
У нас было гораздо больше моментов, мы играли лучше. Мы потеряли два очка, если резюмировать, потому что мы доминировали. Обидно, что мы не повели 2:0. Забей мы второй гол, игра бы кардинально поменялась».
В турнирной таблице Примеры «Барселона» осталась 4-й с 39 очками, «Эспаньол» идет на 13 месте (28 очков).
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