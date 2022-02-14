Хави: «Барселона» спасла ничью на последних секундах, но это была победная для нас игра»

Хави / Фото: Marca

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей с «Эспаньолом» (2:2) в последнем туре чемпионата Испании. Специалиста цитирует Marca.

Да, когда забиваешь на последних секундах, есть ощущение, что ты завоевал очко. Но если все хорошо проанализировать, то это была победная игра.

У нас было гораздо больше моментов, мы играли лучше. Мы потеряли два очка, если резюмировать, потому что мы доминировали. Обидно, что мы не повели 2:0. Забей мы второй гол, игра бы кардинально поменялась».