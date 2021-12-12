Секс-скандал в академии «Барселоны». Бывший тренер мастурбировал с подростками и трогал их
Хави: «Барселоне» не хватает мужества и высокой планки»
Каталонцы показывают катастрофические результаты в этом сезоне
09:51
Хави / фото - Marca
Главный тренер «Барселоны» Хави назвал Marca причины неудачный выступлений каталонцев в этом сезоне:
«Это скорее психологический вопрос, нежели футбольный. Игроки должны верить, и это моя работа. Мы мотивируем их пробовать что-то, быть храбрыми.
В «Барселоне» недостаточно играть на 6 из 10 или 7 из 10. Нужно стремиться к совершенству.
Вот чего не хватает. Мужества, высокой планки, потому что так в «Барселоне» не ставят низкую. У команды есть уровень, чтобы бороться за титулы.
В матче с «Баварией» также был психологический аспект, но также были признаки того, что некоторые привычки утеряны».
Команда расположилась на 8-й строчке в испанской Примере и покинула Лигу чемпионов на стадии группового этапа, пропустив вперед «Баварию» и «Бенфику».
Секс-скандал в академии «Барселоны». Бывший тренер мастурбировал с подростками и трогал их.
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