Хави: «Барселоне» не хватает мужества и высокой планки»

Хави / фото - Marca

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал Marca причины неудачный выступлений каталонцев в этом сезоне:

В «Барселоне» недостаточно играть на 6 из 10 или 7 из 10. Нужно стремиться к совершенству.

Вот чего не хватает. Мужества, высокой планки, потому что так в «Барселоне» не ставят низкую. У команды есть уровень, чтобы бороться за титулы.

В матче с «Баварией» также был психологический аспект, но также были признаки того, что некоторые привычки утеряны».