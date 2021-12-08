Хави: «Бавария» – худший соперник, с которым можно было встртиться»

Хави / Фото - ФК Барселона

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Это один из лучших клубов в мире, но мы знаем, что все зависит от нас. Если мы выиграем, мы квалифицируемся в плей-офф. Мы никогда не выигрывали в Мюнхене, но историю можно сломать.

Я надеюсь, что последние поражения от «Баварии» не повлияют на нас. Ощущаю давление. Мы выйдем, чтобы владеть игрой и мячом.