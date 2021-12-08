Экс-хавбек «Динамо»: «Квартет с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» – не иначе, как группа смерти»
Хави: «Бавария» – худший соперник, с которым можно было встртиться»
Тренер «Барселоны» прокомментировал предстоящий поединок группового этапа ЛЧ
18:07
Хави / Фото - ФК Барселона
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Мы с энтузиазмом смотрим на игру и с нетерпением ждем ее начала. У нас впереди один из худших соперников, с которыми мы могли бы столкнуться.
Это один из лучших клубов в мире, но мы знаем, что все зависит от нас. Если мы выиграем, мы квалифицируемся в плей-офф. Мы никогда не выигрывали в Мюнхене, но историю можно сломать.
Я надеюсь, что последние поражения от «Баварии» не повлияют на нас. Ощущаю давление. Мы выйдем, чтобы владеть игрой и мячом.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Барселона». Начало – 22:00.
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