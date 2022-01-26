Хави: «Дембеле больше не будет играть за «Барселону», если не продлит контракт»

Тренер каталонцев встретился с агентом игрока

Хави / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Хави провел встречу с Мусса Сиссоко, агентом вингера Усмана Дембеле. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, стороны общались о будущем 24-летнего вингера. Хави сообщил Сиссоко, что Дембеле больше не сыграет за «Барселону», если не подпишет новый контракт с командой.

Также у игрока есть опция покинуть клуб до 31-го января, перейдя в другую команду.

Контракт Дембеле с «Барселоной» заканчивается в июне 2022-го года. «Барселона» неоднократно предлагала игроку новое соглашение, но тот запросил слишком высокую зарплату – 40 миллионов евро в год, на что каталонский клуб не согласен.

Самый дорогой трансфер в истории «Барселоны» стал обузой для клуба. Интересно, что он открыл Ярмоленко дорогу в Европу.