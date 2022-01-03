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Хави: «Это историческая победа, ведь у нас было 17 потерь»

«Барселона» ослаблена ковидом
Футбол Примерa (Испания)
07:58
Хави: «Это историческая победа, ведь у нас было 17 потерь»
Хави / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе своей команды над «Мальоркой» (1:0) в 19-м туре Примеры. Слова специалиста приводит Marca.

«Это золотые три очка. Это победа команды, группы игроков, семьи.

Я говорил, что нужно перенести матч, потому что видел, какие у нас трудности, но я очень горжусь командой.

Нас спас тер Стеген, он очень требователен к себе. Я рад за всю команду, за Марка-Андре и особенно за Люка де Йонга. Он профессионал – работает, тренируется, действует эффективно.

Эти три очка помогут нам начать борьбу за места в верхней части таблицы. Впечатляет, что мы набрали три очка в такой ситуации.

Победа приближает нас к первой цели – месту в Лиге чемпионов. У нас было 17 потерь в составе – это историческая победа.

Может ли Люк де Йонг остаться? Конечно, да. Он образцово работает. Сейчас это все гипотезы, посмотрим.

Очень рад видеть командную работу, победа на вес золота. «Барселоне» нужно продолжать верить и работать, потому что мы на верном пути».


В турнирной таблице Примеры «Барселона» взобралась уже на 5-е место.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Хави Мальорка

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