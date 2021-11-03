В матче с «Барселоной» «Динамо» продлило неутешительную серию, длящуюся 22 года
Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала четверых игроков. Известны их имена
Каталонский клуб намерен пригласить испанского специалиста
3 ноября 18:59
Хави / Фото: Eurosport
Главный тренер «Аль-Садда» Хави намерен возглавить «Барселону», но у наставника есть несколько условий к испанскому клубу, сообщает El Nacional.
По информации источника, одно из них – подписание четверых футболистов, которых Хави уже озвучил «Барселоне». Это Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Поль Погба из МЮ, Дани Ольмо из «Лейпцига» и Жюль Кунде из «Севильи».
Ранее сообщалось, что Хави намерен пойти на жертвы ради того, чтобы возглавить «Барселону».
В последнем матче «Барселона» переиграла «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов.
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