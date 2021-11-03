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Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала четверых игроков. Известны их имена

Каталонский клуб намерен пригласить испанского специалиста
Футбол Примерa (Испания)
3 ноября 18:59
Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала четверых игроков. Известны их имена
Хави / Фото: Eurosport

Главный тренер «Аль-Садда» Хави намерен возглавить «Барселону», но у наставника есть несколько условий к испанскому клубу, сообщает El Nacional.

По информации источника, одно из них – подписание четверых футболистов, которых Хави уже озвучил «Барселоне». Это Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Поль Погба из МЮ, Дани Ольмо из «Лейпцига» и Жюль Кунде из «Севильи».

Ранее сообщалось, что Хави намерен пойти на жертвы ради того, чтобы возглавить «Барселону».

В последнем матче «Барселона» переиграла «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов.

Петр Приходько
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Теги

Хави Эрнандес Барселона (футбол)

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