Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала четверых игроков. Известны их имена

Каталонский клуб намерен пригласить испанского специалиста

Хави / Фото: Eurosport

Главный тренер «Аль-Садда» Хави намерен возглавить «Барселону», но у наставника есть несколько условий к испанскому клубу, сообщает El Nacional.

По информации источника, одно из них – подписание четверых футболистов, которых Хави уже озвучил «Барселоне». Это Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Поль Погба из МЮ, Дани Ольмо из «Лейпцига» и Жюль Кунде из «Севильи».

Ранее сообщалось, что Хави намерен пойти на жертвы ради того, чтобы возглавить «Барселону».

В последнем матче «Барселона» переиграла «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов.