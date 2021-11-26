«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» включились в борьбу за полузащитника гладбахской «Боруссии»
Хави хочет удержать Дембеле в «Барселоне»
Форвардом интересуются многие европейские гранды
26 ноября 16:43
Усман Дембел / фото - Getty Images
Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ситуации с контрактом нападающего Усмана Дембеле. Цитирует специалиста портал Mundo Deportivo.
«У меня был индивидуальный разговор с ним, я дал ему понять, насколько Дембеле важен для меня не только в этом сезоне, но и в будущем. Теперь все зависит от него. Надеюсь, он продлит контракт, потому что он талантливый футболист».
Контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. Каталонцы неоднократно предлагали французу новый контракт, но сторона Дембеле затягивает переговоры. Вероятнее всего, в конце сезона игрок сменит клубную прописку.
Напомним, МЮ пристально следит за ситуацией с контрактом Дембеле.
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