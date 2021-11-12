Хави хочет вернуть в «Барселону» еще одного экс-партнера по каталонскому клубу

Испанец хочет собрать старую компанию

Иньеста, Хави и Тьяго / фото - FC Barcelona

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в возвращении в клуб бывшего футболиста «блаугранас», сообщает журналист Педру Алмейда.

Испанец хочет видеть в команде своего соотечественника Тьяго Алькантару, ныне играющего в «Ливерпуле».

Специалист помнит хавбека по совместным выступлениям за каталонскую команду – игроки защищали цвета основной команды в период с 2008-го по 2013-й, пока Алькантару не приобрела «Бавария».

По информации источника, Хави уже обсуждал этот трансфер с президентом «блаугранас» Жоаном Лапортой.

Также ранее сообщалось, что тренер хочет вернуть еще несколько своих бывших партнеров по команде в клуб.