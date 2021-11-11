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Хави хочет видеть на посту технического директора «Барселоны» своего бывшего партнера по команде
Нынешний директор Рамон Планес хочет покинуть клуб в ближайшее время
11:59
Карлес Пуйоль и Хави / фото - Getty Images
Технический директор «Барселоны» Рамон Планес хочет покинуть клуб в ближайшее время, сообщает AS.
По информации источника, функционер принял такое решение из-за возвращения Хави в «Барселону». Также стало известно, что вместо Плантеса Хави хочет видеть на этом посту своего бывшего партнера по команде Карлеса Пуйоля.
Напомним, защитник «Барселоны» зимой может стать одноклубником Яремчука.
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