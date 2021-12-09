«Бавария» во второй раз разгромила «Барселону» и отправила команду Хави в Лигу Европы
Хави: «Лига Европы – это наша реальность»
Тренер «Барселоны» прокомментировал вылет из главного еврокубка
07:17
Хави / Фото - ФК Барселона
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением по поводу вылета «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов после поражения в матче с «Баварией» (0:3). Слова специалиста передает El Chiringuito.
Сейчас весьма сложное время. Однако мне хочется быть в «Барселоне». Мы будем работать, чтобы исправить ситуацию.
Лига Европы – наша реальность. Нужно принять это и бороться в этом турнире, даже если это не то, чего заслуживают наши болельщики.
Хочется донести всем болельщикам «Барселоны», что мы будем очень много работать. Случившееся должно вызвать протест в нас самих, стать поворотной точкой.
В параллельном матче «Бенфика» обыграла «Динамо» (2:0) и отправилась в плей-офф Лиги чемпионов.
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