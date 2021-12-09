Хави: «Лига Европы – это наша реальность»

Хави / Фото - ФК Барселона

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением по поводу вылета «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов после поражения в матче с «Баварией» (0:3). Слова специалиста передает El Chiringuito.

Лига Европы – наша реальность. Нужно принять это и бороться в этом турнире, даже если это не то, чего заслуживают наши болельщики.

Хочется донести всем болельщикам «Барселоны», что мы будем очень много работать. Случившееся должно вызвать протест в нас самих, стать поворотной точкой.