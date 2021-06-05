Хави отказался возглавить «Боруссию»
Хави: «Меня уже дважды приглашали возглавить «Барселону»
Тренер пока не готов возглавить каталонцев
5 июня 22:28
Хави / Фото: AS
Главный тренер «Аль-Садда» Хави сообщил AS, что в будущем будет готов возглавить «Барселону».
«Меня уже дважды приглашали возглавить «Барселону». Дважды я отказался. Было сложно, так как я фанат клуба. Честно скажу, что готовлюсь работать с «Барселоной», но не сейчас.
Уважаю Кумана, у которого год по контракту. Но время придет».
Хави в мае продлил контракт с «Аль-Саддом».
Рональд Куман останется тренером «Барселоны» в следующем сезоне.
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