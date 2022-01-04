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Хави: «Мы были девятыми, а стали пятыми. Мы возвращаемся»

Испанский специалист верит в возрождение команды
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15:48
Хави: «Мы были девятыми, а стали пятыми. Мы возвращаемся»
Хави / фото - FC Barcelona

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал для Diario Sport высказывания президента каталонцев Жоана Лапорты о реинкарнации каталонской команды.

Разделяете ли вы оптимизм Лапорты на трансферном рынке?

«Да, я согласен с ним. Я настроен очень оптимистично. Мне нравятся его амбиции, и я в восторге от него. Мы работаем над тем, чтобы вернуться. Мы близки к зоне Лиги чемпионов. Это нелегко, но мы упорно работаем, чтобы вернуть «Барсу» туда, где она заслуживает быть. Мы на правильном пути».

«Готовьтесь, ведь «Барса» вернулась». Что скажете о таких словах Лапорты?

«Это цель. Мы были девятыми, а стали пятыми. Мы возвращаемся. Мы возвращаемся к позиционной игре, к своей модели. Трансфер Феррана Торреса... Мы работаем над сделками, чтобы пригласить новых игроков. Мы работаем 24 часа в сутки.

Мы должны следовать за президентом, это очень позитивное послание. Если мы погрузимся в страдания, ничего хорошего не получится. Мы должны быть позитивными и продолжать противостоять ситуации так. Президент ведет за собой, и я думаю, что его слова очень хороши».

Напомним, ради Холанда «Барселона» хочет летом продать Депая.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Хави Жоан Лапорта

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