Хави: «Мы были девятыми, а стали пятыми. Мы возвращаемся»

Хави / фото - FC Barcelona

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал для Diario Sport высказывания президента каталонцев Жоана Лапорты о реинкарнации каталонской команды.

Разделяете ли вы оптимизм Лапорты на трансферном рынке?

«Готовьтесь, ведь «Барса» вернулась». Что скажете о таких словах Лапорты?

Мы должны следовать за президентом, это очень позитивное послание. Если мы погрузимся в страдания, ничего хорошего не получится. Мы должны быть позитивными и продолжать противостоять ситуации так. Президент ведет за собой, и я думаю, что его слова очень хороши».