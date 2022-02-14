Хави: «Барселона» спасла ничью на последних секундах, но это была победная для нас игра»
Хави: «Мы сделали шаг назад»
«Барселона» снова потеряла очки
14 февраля 10:50
Хави / Фото: Diario Sport
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей своей команды в матче с «Эспаньолом» (2:2). Специалиста цитирует Diario Sport.
«Бороться за чемпионство крайне тяжело. Мы сделали шаг назад. Но ничего не остается, как продолжать борьбу»
В турнирной таблице Примеры «Барселона» осталась 4-й с 39 очками, «Эспаньол» идет на 13 месте (28 очков).
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