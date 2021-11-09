Хави наладил дисциплину? Игроки «Барселоны» приехали на тренировку на два часа раньше

Сам тренер приехал еще раньше остальных

фото - FC Barcelona

Сегодня, 9 ноября Хави проведет свою первую тренировку в качестве главного тренера «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, игроки команды ответственно отнеслись к приходу легенды клуба и прибыли на тренировочную базу за два часа до начала тренировочной сессии.

Сам специалист приехал еще раньше остальных.

Ранее в каталонской команде было заметно другое отношение к рабочему процессу. Перешедший этим летом в стан «сине-гранатовых» Серхио Агуэро рассказывал, что в «Барселоне» все приезжают на тренировку всего лишь за полчаса до начала.

Сам Хави сразу после назначения заявил, что попросит у игроков предъявлять к себе более высокие требования.

Напомним, специалист мог возглавить одну из топ-сборных мира.