«Барселона» и «Манчестер Сити» затеяли грандиозный обмен игроками
Хави наладил дисциплину? Игроки «Барселоны» приехали на тренировку на два часа раньше
Сам тренер приехал еще раньше остальных
12:31
фото - FC Barcelona
Сегодня, 9 ноября Хави проведет свою первую тренировку в качестве главного тренера «Барселоны».
Как сообщает Sport.es, игроки команды ответственно отнеслись к приходу легенды клуба и прибыли на тренировочную базу за два часа до начала тренировочной сессии.
Сам специалист приехал еще раньше остальных.
Ранее в каталонской команде было заметно другое отношение к рабочему процессу. Перешедший этим летом в стан «сине-гранатовых» Серхио Агуэро рассказывал, что в «Барселоне» все приезжают на тренировку всего лишь за полчаса до начала.
Сам Хави сразу после назначения заявил, что попросит у игроков предъявлять к себе более высокие требования.
Напомним, специалист мог возглавить одну из топ-сборных мира.
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