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Хави наложил вето на транфер лидера полузащиты «Барселоны»
Специалист отметил, что молодой хавбек не продается
18:04
Фото - ФК Барселона
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не покинет клуб в ближайшее время. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на слова главного тренера команды Хави.
Слухи связывали голландского хавбека с переходом в «Манчестер Сити». Однако наставник «сине-гранатовых» опроверг данную информацию.
Хави отметил, что покупок в зимнее трансферное окно следует ожидать только в том случае, если будет продан кто-то из игроков «Барселоны». Однако де Йонг назван неприкасаемым.
Ранее сообщалось, что молодой специалист отказался от усиления полузащиты.
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