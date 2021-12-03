Хави наложил вето на транфер лидера полузащиты «Барселоны»

Специалист отметил, что молодой хавбек не продается

Фото - ФК Барселона

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не покинет клуб в ближайшее время. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на слова главного тренера команды Хави.

Слухи связывали голландского хавбека с переходом в «Манчестер Сити». Однако наставник «сине-гранатовых» опроверг данную информацию.

Хави отметил, что покупок в зимнее трансферное окно следует ожидать только в том случае, если будет продан кто-то из игроков «Барселоны». Однако де Йонг назван неприкасаемым.

Ранее сообщалось, что молодой специалист отказался от усиления полузащиты.