Хави наложил вето на транфер лидера полузащиты «Барселоны»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУ Роналду 800+ голов в карьере. Если 15 сезонов забивать по 50 мячей, то все равно будет меньше
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 19
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Окончен
22:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Унион Берлин - РБ Лейпциг 1:0 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Гранада - Алавес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Шахтер - ФК Львов 6:1 Окончен
Футбол (19 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Челси -:- Запланирован
17:00 Вулверхэмптон - Ливерпуль -:- Запланирован
19:30 Уотфорд - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Марсель - Брест -:- Запланирован
20:00 Лилль - Труа -:- Запланирован
22:00 Ланс - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Байер - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
19:30 Боруссия Дортмунд - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Рома - Интер -:- Запланирован
21:45 Наполи - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Вильярреал -:- Запланирован
17:15 Барселона - Бетис -:- Запланирован
19:30 Атлетико - Мальорка -:- Запланирован
22:00 Реал Сосьедад - Реал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - Динамо -:- Запланирован
15:00 Александрия - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Рух - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Колос -:- Запланирован

Хави наложил вето на транфер лидера полузащиты «Барселоны»

Специалист отметил, что молодой хавбек не продается
Футбол Примерa (Испания)
18:04
Хави наложил вето на транфер лидера полузащиты «Барселоны»
Фото - ФК Барселона

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не покинет клуб в ближайшее время. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на слова главного тренера команды Хави.

Слухи связывали голландского хавбека с переходом в «Манчестер Сити». Однако наставник «сине-гранатовых» опроверг данную информацию.

Хави отметил, что покупок в зимнее трансферное окно следует ожидать только в том случае, если будет продан кто-то из игроков «Барселоны». Однако де Йонг назван неприкасаемым.

Ранее сообщалось, что молодой специалист отказался от усиления полузащиты

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Хави Френки де Йонг Манчестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Матч «Бавария» – «Барселона» пройдет без зрителей
Матч «Бавария» – «Барселона» пройдет без зрителей
Футбол Лига чемпионов UEFA
18:10
Президент «Барселоны»: «Дембеле лучше Мбаппе»
Президент «Барселоны»: «Дембеле лучше Мбаппе»
Футбол Примерa (Испания)
16:39
Суркис кусает локти. Яремчук заинтересовал «Барселону»
Суркис кусает локти. Яремчук заинтересовал «Барселону»
Футбол Украинские легионеры
15:42
Президент «Барселоны»: «Предложение играть бесплатно должно было исходить от Месси, а не от меня»
Президент «Барселоны»: «Предложение играть бесплатно должно было исходить от Месси, а не от меня»
Футбол Примерa (Испания)
15:04
«Барселона» признала некорректным увольнение Сетьена
«Барселона» признала некорректным увольнение Сетьена
Футбол Примерa (Испания)
1 декабря 16:53
Пике: «Лучше умру, чем перейду в «Реал»
Пике: «Лучше умру, чем перейду в «Реал»
Футбол Примерa (Испания)
1 декабря 16:14

Новости: Футбол

Влахович – главная цель «Манчестер Сити» зимой
Влахович – главная цель «Манчестер Сити» зимой
Премьер-Лига (Англия)
21:33
Де Дзерби: «Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо»
Де Дзерби: «Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо»
Украинская Премьер-лига
21:10
«Казалось, что игроков «Динамо» на один-два больше». Рангник признался – Лобановский вдохновлял его
Интервью
«Казалось, что игроков «Динамо» на один-два больше». Рангник признался – Лобановский вдохновлял его
Премьер-Лига (Англия)
21:05
Селезнев: «Мне стыдно за свой поступок. Я не хотел никого оскорблять»
Селезнев: «Мне стыдно за свой поступок. Я не хотел никого оскорблять»
Украинская Премьер-лига
20:55
Тете забил 9-й мяч в сезоне, установив личный рекорд
Тете забил 9-й мяч в сезоне, установив личный рекорд
Украинская Премьер-лига
20:31
Бондаренко и Конопля забили дебютные голы за «Шахтер»
Бондаренко и Конопля забили дебютные голы за «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
20:01
Ракицкий стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре
Ракицкий стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре
В Европе
19:52
«Ювентус» готов к понижению в классе и исключению из еврокубков
«Ювентус» готов к понижению в классе и исключению из еврокубков
Серия А (Италия)
19:28
«Интер» расторгнет контракт с Эриксеном. Ему не разрешат играть с дефибриллятором в Италии
«Интер» расторгнет контракт с Эриксеном. Ему не разрешат играть с дефибриллятором в Италии
Серия А (Италия)
19:12
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
11
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Все новости

Анонсы

Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция
20:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Челси». Онлайн трансляция
4 декабря 14:30
Чемпионат Италии. «Рома» – «Интер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Рома» – «Интер». Онлайн трансляция
4 декабря 19:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
WEB
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
5 декабря 21:45
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00