Хави: «Наполи» – клуб уровня Лиги чемпионов, доставивший нам немало проблем»

Хави / Фото - Marca

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против «Наполи». Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Нужно действовать смело и создавать моменты. Просто нам не будет, и я думаю, что все решит владение мячом. «Наполи» – клуб уровня Лиги чемпионов. Прекрасная возможность для «Барсы» доказать, что она способна сражаться на европейской арене.

Матч на стадионе «Диего Армандо Марадона»? Это дополнительная мотивация. Для нас большая честь сыграть здесь. Мы по-прежнему пересматриваем его удивительные голы и переживаем эмоции. Это был бы лучший игрок всех времен и народов, если бы не появился Лионель Месси.