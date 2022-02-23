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Хави: «Наполи» – клуб уровня Лиги чемпионов, доставивший нам немало проблем»
«Барселона» проведет ответный матч стыкового раунда плей-офф ЛЕ
23 февраля 23:04
Хави / Фото - Marca
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против «Наполи». Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Мы подойдем к этой игре так, словно выиграли 2:1 или 3:1. Нужно контролировать ход матча. В первом поединке «Наполи» доставил нам немало проблем. Ответная встреча будет не менее интенсивной.За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 24 февраля на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Начало – в 22:00.
Нужно действовать смело и создавать моменты. Просто нам не будет, и я думаю, что все решит владение мячом. «Наполи» – клуб уровня Лиги чемпионов. Прекрасная возможность для «Барсы» доказать, что она способна сражаться на европейской арене.
Матч на стадионе «Диего Армандо Марадона»? Это дополнительная мотивация. Для нас большая честь сыграть здесь. Мы по-прежнему пересматриваем его удивительные голы и переживаем эмоции. Это был бы лучший игрок всех времен и народов, если бы не появился Лионель Месси.
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