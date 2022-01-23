Хави назвал позиции, на которые «Барселоне» нужно купить новых игроков

Каталонцы хотят усилиться

Хави / фото - Marca

Главный тренер «Барселоны» Хави попросил у руководства клуба усиления на определенные позиции, сообщает Mundo Deportivo.

Испанскому специалисту нужны: левый и центральный защитника, а также нападающий.

Но для того, чтобы совершить новые трансферы, клубу в первую очередь нужно продать несколько игроков. Нужно не только выручить деньги, но и разгрузить зарплатную ведомость.

Ранее у команды были проблемы с регистрацией новичков. Чтобы заявить Феррана Торреса пришлось продлить контракт с Умтити, а летом ветераны клуба пошли на существенное понижение зарплаты.

Покинуть каталонский клуб может Усман Дембеле, который по информации СМИ требовал у «Барселоны» зарплату в 40 миллионов в год. Спортивный директор «блаугранас» заявил, что француз должен покинуть клуб.