Суарес: «Хави не стоит принимать «Барселону» сейчас»
Хави назвал сборную, стиль которой ему импонирует больше всего
Легенда «Барселоны» отметил Испанию
Хави / Фото: Getty Images
Главный тренер «Аль-Садда» Хави высказался о сборной Испании и ее главном тренере – Луисе Энрике. Слова специалиста приводит Marca.
«Энрике очень хороший и способный тренер. Он многого требует от тебя и многое дает своим игрокам. Луис очень храбрый.
Я действительно вижу себя в стиле этой испанской команды.
Это стиль, над которым мы работали столько лет – доминировать с мячом и всегда стремиться атаковать».
Сегодня Испания сыграет с Францией в финале Лиги наций. Онлайн трансляция матча Испания – Франция.
Комментарии 0