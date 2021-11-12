Хави не получит от «Барселоны» денег на зимние трансферы

Каталонцы не могут позволить себе дорогостоящих покупок

Хави / фото - Sport.es

Новый главный тренер «Барселоны» Хави хочет зимой усилить состав команды.

Но как сообщает ESPN, руководство «блаугранас» не сможет ему предоставить большой бюджет на ближайшее трансферное окно.

Максимум, что «сине-гранатовые» смогу предложить испанцу – 10 миллионов евро. Поэтому в приоритете у каталонцев будет выход на рынок свободных агентов.

Ранее сообщалось, что Хави хочет в первую очередь приобрести звездного игрока в атаку и даже присмотрел Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити».