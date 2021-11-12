Хави хочет видеть на посту технического директора «Барселоны» своего бывшего партнера по команде
Хави не получит от «Барселоны» денег на зимние трансферы
Каталонцы не могут позволить себе дорогостоящих покупок
12:06
Хави / фото - Sport.es
Новый главный тренер «Барселоны» Хави хочет зимой усилить состав команды.
Но как сообщает ESPN, руководство «блаугранас» не сможет ему предоставить большой бюджет на ближайшее трансферное окно.
Максимум, что «сине-гранатовые» смогу предложить испанцу – 10 миллионов евро. Поэтому в приоритете у каталонцев будет выход на рынок свободных агентов.
Ранее сообщалось, что Хави хочет в первую очередь приобрести звездного игрока в атаку и даже присмотрел Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити».Тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намекнул, что такойтрансфер возможен. Но в СМИ была информация, что англичане потребуют взамен у «Барселоны» ключевого футболиста полузащиты.
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