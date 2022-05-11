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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

Хаві: «Немає відчуття, що ми граємо в гарний футбол»

Тренер «Барселони» розкритикував команду після 3:1 з «Сельтою»
Футбол Примерa (Испания)
08:15
Хаві: «Немає відчуття, що ми граємо в гарний футбол»
Хаві не задоволений грою Барселони / Фото - fcbarcelona.com

Головний тренер «Барселони» Хаві після перемоги його команди над «Сельтою» (3:1) не знайшов місця для компліментів:

«Це ключові три очки. Та, можливо, ми стільки не заслужили. В першому таймі ми грали не дуже. Немає відчуття, що ми граємо в гарний футбол. Нам потрібно грати краще, нам потрібно розуміти, чого вимагає гра. Має бути більше спокою, більше домінативності. Після їх вилучення було легше. В рівних складах ми могли поплатитися. Нам не вистачає охайності. Але ми забили свої моменти і все ще боремося за друге місце».

Нагадаємо, хоч «Барселона» претендувала на Холланда, але норвежець перейшов до «Манчестер Сіті».

Сергей Лукьяненко
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Теги

Барселона (футбол) Хави

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