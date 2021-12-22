Хави – о 1:1 с «Севильей»: «Мы потеряли два очка. Горжусь командой, но не ничьей»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал для Marca ничью с «Севильей» (1:1) в перенесенном матче 4-го тура Примеры:
«Барса» потеряла два очка. Мы заслужили победу, мы были очень хороши. Команда растет и стала лучше во многих аспектах.
Нам не повезло. Удар Гави головой, штанга после удара Дембеле... В стратегическом плане «Севилья» опережает «Барсу». Нам есть в чем прибавлять. Горжусь командой, но не ничьей.
Такой результат нам не поможет. Впечатления хорошие, но сегодня нужно было брать три очка. Постараемся сделать это в новом году».
Ничья пошла на пользу лидирующему в таблице Примеры мадридскому «Реалу», который сможет увеличить свой отрыв.
«Севилья» занимает 2-ю строчку в чемпионате, отставая от первого места на 5 пунктов, а «блаугранас» идут на 7-м месте – вне зоны еврокубков.
Ранее тренер андалуссийцев Лопетеги заявил, что его команда заставила «Барселону» сомневаться в себе.
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