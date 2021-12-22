Хави – о 1:1 с «Севильей»: «Мы потеряли два очка. Горжусь командой, но не ничьей»

Хави / фото - Marca

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал для Marca ничью с «Севильей» (1:1) в перенесенном матче 4-го тура Примеры:

Нам не повезло. Удар Гави головой, штанга после удара Дембеле... В стратегическом плане «Севилья» опережает «Барсу». Нам есть в чем прибавлять. Горжусь командой, но не ничьей.

Такой результат нам не поможет. Впечатления хорошие, но сегодня нужно было брать три очка. Постараемся сделать это в новом году».