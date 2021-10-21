Хави – о 17-летнем таланте «Барселоны»: «Он играет как 30-летний»

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Бывший игрок «Барселоны» Хави поделился мнением AS о 17-летнем игроке каталонцев Гави.

С технической точки зрения он очень хорош. Также у него есть физические качества, чтобы быть успешным. У него есть все для успеха. Впереди его ждет большое будущее».