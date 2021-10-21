Стерлинг зимой намерен стать игроком «Барселоны»
Хави – о 17-летнем таланте «Барселоны»: «Он играет как 30-летний»
Легенда каталонцев поделился мнением о полузащитнике
22:28
Фото: Sky Sports
Бывший игрок «Барселоны» Хави поделился мнением AS о 17-летнем игроке каталонцев Гави.
«У этого парня большой талант. Больше всего меня удивляет то, что ему всего 17 лет, но он играет как 30-летний. В своем возрасте он показывает, что может играть на самом высоком уровне. Это невероятно.
С технической точки зрения он очень хорош. Также у него есть физические качества, чтобы быть успешным. У него есть все для успеха. Впереди его ждет большое будущее».
Гави отыграл уже девять матчей в нынешнем сезоне.
Он среди претендентов на приз Golden Boy.
Комментарии 0