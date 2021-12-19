Хави – о 3:2 с «Эльче»: «Эти три очка на вес золота. «Барса» сегодня была хороша»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал непростую победу над «Эльче» (3:2) в матче 18-го тура Примеры:
«В ситуации, в которой мы сейчас находимся, эти три очка на вес золота. Думаю, «Барса» сегодня была хороша.
Меня не было в клубе шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет и дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала свое превосходство, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.
Игра Гави потрясает. Он в свои 17 лет уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он устраивает настоящее шоу. Наблюдать за ним – одно удовольствие.
Он часть великолепного поколения – Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абде Эззальзули, Рональд Араухо... С такими игроками «Барсу» в будущем ждет успех».
Победу каталонцам принесли три гола выпускников академии клуба – Феррана, Гави и Нико.
Напомним, в «Барселоне» назвали шесть «неприкасаемых» футболистов.
Комментарии 0