Хави – о 3:2 с «Эльче»: «Эти три очка на вес золота. «Барса» сегодня была хороша»

Хави / фото - Sport.es

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал непростую победу над «Эльче» (3:2) в матче 18-го тура Примеры:

Меня не было в клубе шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет и дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала свое превосходство, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.

Игра Гави потрясает. Он в свои 17 лет уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он устраивает настоящее шоу. Наблюдать за ним – одно удовольствие.

Он часть великолепного поколения – Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абде Эззальзули, Рональд Араухо... С такими игроками «Барсу» в будущем ждет успех».