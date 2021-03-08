Хави – о чемпионстве «Аль-Садда»: «Мы создали новую историю клуба»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави прокомментировал пресс-службе клуба победу команды в чемпионате Катара.

Я счастлив находиться в этой группе игроков, официальных лиц, технического и медицинского персонала. Наша цель — выиграть все турниры, в которых мы участвуем.

Особая благодарность фанатам «Аль-Садда», которые поддерживали команду изо всех сил на протяжении всего сезона, а также в матче чемпионата против «Умм Салал».

Мы обещаем им продолжать работать над собой. Хотим сделать их счастливыми и выиграть больше чемпионств для клуба».