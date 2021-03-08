Хави впервые привел «Аль-Садд» к победе в чемпионате Катара
Хави – о чемпионстве «Аль-Садда»: «Мы создали новую историю клуба»
Испанец впервые выиграл чемпионат
Хави / Фото: Аль-Садд
Главный тренер «Аль-Садда» Хави прокомментировал пресс-службе клуба победу команды в чемпионате Катара.
«Мы создали новую историю для «Аль-Садда». Я счастлив впервые выиграть чемпионский титул в качестве тренера с Аль-Саддом после победы в качестве игрока.
Я счастлив находиться в этой группе игроков, официальных лиц, технического и медицинского персонала. Наша цель — выиграть все турниры, в которых мы участвуем.
Особая благодарность фанатам «Аль-Садда», которые поддерживали команду изо всех сил на протяжении всего сезона, а также в матче чемпионата против «Умм Салал».
Мы обещаем им продолжать работать над собой. Хотим сделать их счастливыми и выиграть больше чемпионств для клуба».
Хави может быть назначен тренером «Барселоны». В клубе сменился президент.
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