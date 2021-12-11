Депай выбыл до конца года, оставив «Барселону» только с одним форвардом
Хави – о наличии только одного форварда в распоряжении: «Нужно адаптироваться»
Проблемы каталонцев продолжают множиться
17:01
Хави / фото - Sport.es
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал Sport.es о готовности Люка Де Йонга заменить травмированных нападающих «блаугранас»:
«Люк – настоящий профессионал. Он хорошо работает на тренировках и может дать нашей игре определенные варианты.
Нужно адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Люк – один из вариантов нашей атаки, и им нужно воспользоваться».
До конца года выбыл голландский форвард Мемфис Депай. Также каталонцам в ближайших матчах точно не помогут Ансу Фати, Мартин Брэйтуэйт и Серхио Агуэро.
А уже через месяц «сине-гранатовых» ждет полуфинальный матч за Суперкубок Испании с «Реалом». Высоки шансы того, что никто из вышеперечисленных не успеет восстановиться к «Эль Классико».
К тому же, лидер обороны «Барселоны» также больше не сыграет в 2021 году.
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