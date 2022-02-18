Хави – о ничьей с «Наполи»: «Результат несправедлив»

Хави / Фото: Twitter

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей с «Наполи» (1:1) в стыковом матче Лиги Европы. Его цитирует As.

Было много явных моментов, но мы не действовали эффективно. Это уже был не матч с «Эспаньолом», и сегодня мы много ошибались. Но все так, как есть. 22-23 удара – хороший показатель.

По моим ощущениям, мы сыграли очень хорошо. Но нужно забивать. Результат очень несправедлив».