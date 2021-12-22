Хави – о ничьей с «Севильей»: «Это была та «Барса», которую хотят видеть люди»

Хави / Фото: Eurosport

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей с «Севильей» (1:1) в матче чемпионата Испании. Его слова приводит Marca.

Мне очень тяжело не побеждать, честно. Думаю, мы должны были выиграть. Я недоволен. Со скамейки все смотрелось очень хорошо. Думаю, это та «Барса», которую хотят видеть люди.

Хотя все оценивается по результату, у нас были очень хорошие моменты. Команда хорошо боролась.

Не буду говорить о судьях, потому что мне это ничего не даст. Зачем мне что-то говорить, если судья промолчит? Арбитр тоже должен говорить. Нужно выходить и давать пресс-конференцию. Это очень сложная работа. Мы уже пытались помочь им, но это очень сложно.

Не думаю, что нам не хватает голов. Дело в понимании игры. Оно необходимо всегда»