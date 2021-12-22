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Хави – о ничьей с «Севильей»: «Это была та «Барса», которую хотят видеть люди»

Каталонская команда сыграла неплохо, но не победила
Футбол Примерa (Испания)
22 декабря 22:45
Хави – о ничьей с «Севильей»: «Это была та «Барса», которую хотят видеть люди»
Хави / Фото: Eurosport

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей с «Севильей» (1:1) в матче чемпионата Испании. Его слова приводит Marca.

«Приятные впечатления, но есть горький привкус. Думаю, мы оставили хорошее впечатление. Конечно, еще нужно прогрессировать, но нужно проявить терпение. Нужно придерживаться избранной модели, мы на верном пути. Жаль, что не удалось выиграть.

Мне очень тяжело не побеждать, честно. Думаю, мы должны были выиграть. Я недоволен. Со скамейки все смотрелось очень хорошо. Думаю, это та «Барса», которую хотят видеть люди.

Хотя все оценивается по результату, у нас были очень хорошие моменты. Команда хорошо боролась.

Не буду говорить о судьях, потому что мне это ничего не даст. Зачем мне что-то говорить, если судья промолчит? Арбитр тоже должен говорить. Нужно выходить и давать пресс-конференцию. Это очень сложная работа. Мы уже пытались помочь им, но это очень сложно.

Не думаю, что нам не хватает голов. Дело в понимании игры. Оно необходимо всегда»


В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» на 7-м месте с 28 очками.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Хави

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