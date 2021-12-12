Хави – о последнем матче «Барселоны»: «Мы ничего не добились»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей с «Осасуной» (2:2) в последнем матче Примеры. Слова специалиста приводит Marca.
«Одного очка недостаточно. Ощущения остались неприятные, хотя мы действовали неплохо.
При счете 2:1 мы должны были контролировать мяч, но у нас не получалось. Нужно в срочном порядке менять сложившуюся динамику.
Мы не доминировали во владении мячом и не действовали хладнокровно. Сопернику удалось прижать нас.
Мы ничего не добились. Второй гол мы пропустили после выноса. У нас были трудности при подборах и при обороне в штрафной площади.
Мы должны прибавлять во многих компонентах. Это были важнейшие три очка.
Наша цель – продолжать конкурировать. Мы хотим быть в первой четверке. Но сейчас это непросто».
В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» на 8-м месте, имея 24 очка.
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