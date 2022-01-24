«Барселона» вырвала победу над «Алавесом» на 87-й минуте
Хави – о последней победе «Барсы»: «Нужно страдать, и сегодня мы знали, как это делать»
Каталонская команда вырвала 3 очка у «Алавеса»
07:58
Хави / Фото: Getty Images
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе над «Алавесом» (1:0) в 22-м туре чемпионата Испании. Специалиста цитирует As.
«Мы ждали этой игры. Мы пытались действовать в разных схемах – в три защитника, в четыре. Потом мы играли по схеме 3-4-3, и это дорого нам обошлось.
У нас непростая ситуация. Нужно страдать, и сегодня мы знали, как это делать. Нам было непросто, но мы добыли три золотых очка. То, что мы не пропустили, тоже важно.
Сейчас у игроков нет уверенности в себе. То, что их окружает, иногда идет во вред. Например, Альба провел отличный матч, как и Бускетс, и Пике, которых критиковали. Футболка «Барсы» на 20 килограммов тяжелее, чем в любом другом клубе. Френки де Йонг выглядел лучше.
Сегодня солнце взошло».
В турнирной таблице Примеры «Барселона» уже пятая, но все равно отстает на 15 очков от первого «Реала».
Комментарии 0