Хави – о последней победе «Барсы»: «Нужно страдать, и сегодня мы знали, как это делать»

Хави / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе над «Алавесом» (1:0) в 22-м туре чемпионата Испании. Специалиста цитирует As.

У нас непростая ситуация. Нужно страдать, и сегодня мы знали, как это делать. Нам было непросто, но мы добыли три золотых очка. То, что мы не пропустили, тоже важно.

Сейчас у игроков нет уверенности в себе. То, что их окружает, иногда идет во вред. Например, Альба провел отличный матч, как и Бускетс, и Пике, которых критиковали. Футболка «Барсы» на 20 килограммов тяжелее, чем в любом другом клубе. Френки де Йонг выглядел лучше.

Сегодня солнце взошло».